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    İtirafların ardı arkası kesilmiyor! Kısmetse Olur Daniela 'Evli bir adamla' deyince....

    Kısmetse Olur yarışması ile tanınan Daniela Grajdeanu, sosyal medya hesabından yaptığı itiraf ile hayranlarını şoke etti. Daniela'nın itirafı, "Kısmetse Olur evine bak sen" dedirtti.
    • 22.08.2022 - 15:34
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    İtirafların ardı arkası kesilmiyor! Kısmetse Olur Daniela 'Evli bir adamla' deyince....

    Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması, reyting rekorları kırdı.

    Evlenmek üzere toplanan ve 12 saati bir evde geçiren adaylar, birbirinden farklı olaylara sahne oldu.

    Yaşanan kavgalar, aşklar, dedikodular ve ayrılıklarla Kısmetse Olur evi, seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı.

    Yarışma bittikten sonra Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli evlendi. Kısmetse Olur amacına ulaştı ancak etkisi bitmedi.

    Yarışmanın üzerinden yıllar geçmesine rağmen, bazı adaylar yaptıkları açıklamalarla gündem oldu.

    Ayça Ekin Beğen, Hazal Atabek ve Melis Buse Betkayan gibi isimler, yarışmanın bir kurgu olduğunu iddia etti ve bu konuda açıklamalar yaptı.

    Bu açıklamaları yapanların arasına katılan Daniela Grajdeanu, sosyal medya hesabından yaptığı itiraf ile herkesi şaşırttı.

    Yarışmada Tankut Denker ile aşk yaşayan Daniela Grajdeanu, olayların göründüğü gibi olmadığını söyledi.

    "Evli bir adamla.."

    Tankut Denker ile yaşadığı aşkla adını duyuran Daniela'dan bomba gibi bir açıklama geldi.

    Sosyal medyadan gelen soruyu yanıtlayan Daniela, herkesi şaşırttı.

    Takipçisinin, "Kısmetse Olur'da neler yaşadın?" sorusuna, "Hayal kırıklığı ve kaos... Tam bir rezalet. Evli bir adamla yalandan bir kurguda yaralanmak" şeklinde cevap verdi.

    İtirafların ardı arkası kesilmiyor! Kısmetse Olur Daniela Evli bir adamla deyince.... #1

    İtirafların ardı arkası kesilmiyor! Kısmetse Olur Daniela Evli bir adamla deyince.... #2

    İtirafların ardı arkası kesilmiyor! Kısmetse Olur Daniela Evli bir adamla deyince.... #3


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