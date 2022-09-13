İyilik 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik dizisi uyarlama mı?

İyilik 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik dizisi uyarlama mı?

Ekranların yeni dizisi İyilik'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi 16 Eylül Cuma günü FOX TV ekranlarında olacak.

FOX TV'nin yeni dizi "İyilik" sezona damga vuran yapımlar arasında yerini aldı.

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey, Perihan Savaş, Özgür Çevik, Sefa Tantoğlu, Mina Akdin ve Umut Kaplıca gibi birçok isim yer alıyor.

Senaryosu Özge Korkmaz ile Ayşe Teker tarafından kaleme alınan dizi, haziran ayında sezona ara verdi.

İyilik dizisi, son olarak 2. yeni sezonu ile gündemde yer aldı ve yayınlanan tanıtımı magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Dizinin 9. yeni bölümü 9 Eylül Cuma günü ekranlara geldi.

Yeni bölümünün ardından izleyiciler, İyilik 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

İşte, İyilik dizisinin 10.bölüm fragmanı...

Dizinin konusu

Neslihan’ın dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu illüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının onu uzun zamandır aldattığını öğrenir.

Üstelik de kardeşi yerine koyduğu bir kızla. Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır.

Ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İyilik dizisi uyarlama mı?

Yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, İyilik dizisi, Güney Kore dizisi olan “The Queen's House”tan uyarlanmıştır.