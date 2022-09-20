İyilik 11.bölüm 2.fragman: Neslihan'ı bekleyen kötü bir sürpriz var!

İyilik 11.bölüm 2.fragman: Neslihan'ı bekleyen kötü bir sürpriz var!

Ekranların yeni dizisi İyilik'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi 23 Eylül Cuma günü FOX TV ekranlarında olacak.

FOX TV'nin yeni dizi "İyilik" sezona damga vuran yapımlar arasında yerini aldı.

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey, Perihan Savaş, Özgür Çevik, Sefa Tantoğlu, Mina Akdin ve Umut Kaplıca gibi birçok isim yer alıyor.

Senaryosu Özge Korkmaz ile Ayşe Teker tarafından kaleme alınan dizi, haziran ayında sezona ara vermişti.

İyilik dizisi, son olarak 2. yeni sezonu ile gündemde yer aldı ve yayınlanan tanıtımı magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Fox TV'nin sevilen dizisi İyilik, son olarak 10. bölüm ile ekranlara geldi.

Yeni bölümünün ardından izleyiciler, İyilik 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

İyilik dizisinin 11. bölüm fragmanının ardınan bir fragman daha yayınlandı.

Yayınlanan ikinci fragmanda, Damla, Murat'ı Neslihan'a kaptırmamak için büyük bir oyun oynuyor ama yakalanıyor.

Murat hepse girme korkusu yaşayınca Damla'nın boğazına sarılıyor.

Neslihan ile yakınlaşıyorlar. Ama Neslihan'ı bekleyen kötü bir sürpriz var.