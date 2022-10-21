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    İyilik 15. bölüm 2. fragmanı: O kadın benim onurumu aldı!

    İyilik'in yayınlanan son fragmanında; Neslihan ve annesinin fakirleştiği görüldü. Kötü günler yaşayan Neslihan, intikam almak için planlar kurmaya başladı.
    • 21.10.2022 - 12:52
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    İyilik 15. bölüm 2. fragmanı: O kadın benim onurumu aldı!

    Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı İyilik, devam ediyor.

    Yeni fragmanı yayınlanan dizinin konusu ihanet olurken, bazı sahneleri ise dikkati çekiyor.

    Son yayınlanan fragmanda; Neslihan'ın yaşadığı kötü günlerin devam ettiği görüldü.

    Neslihan'ın ve annesinin fakirleştiği görülürken, çocuklarına ayakkabı alamayacak durumda olması ise herkesin yüreğini burktu.

    "O kadın benim onurumu çaldı" diyen Neslihan, intikam yeminleri etmeye ve planlar kurmaya başladı.

    Murat ise Damla'dan parasını almanın peşine düştü. Damla'yı elindeki çanta ile parka çağıran Murat, başına gelecekleri hesaba katamadı.

    İşte İyilik 15. bölüm 2. fragmanı...

    İyilik 15. bölüm 2. fragmanı İZLE

    İyilik 15. bölüm 2. fragmanı: O kadın benim onurumu aldı! #1


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