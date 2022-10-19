İyilik 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Bomba gibi bir bölüm geliyor!

İyilik 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Bomba gibi bir bölüm geliyor!

FOX TV ekranlarının sevilen dizilerinden İyilik’in 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanı yeni bölüm heyecanını arttırdı. İşte 15. bölüm fragmanı…

Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan İyilik dizisi her cuma FOX TV’de yayınlanıyor.

Yeni sezona damga vuran dizilerden İyilik, yeni bölümleriyle izleyicileri adeta ekrana kilitliyor.

Başrollerinde Hatice Şendil, Perihan Savaş, Sera Kutlubey, İsmail Demirci gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, heyecan yaratmaya devam ediyor.

İyilik dizisi, 21 Ekim Cuma günü izleyicileriyle buluşacak. 15. Bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gördü.

İzleyiciler tarafından heyecanla izlenen İyilik dizisi, gün geçtikçe daha da ilgi çekici hale gelmeye başladı. Yeni bölüm fragmanı ise olay yarattı.

Fragmanda, Damla, oğlunun okul çıkışına giderek Neslihan’la konuşmaya başlıyor. Neslihan’ı herkesin içinde tehdit ediyor.

Beş parasız kalan ve iki çocuğu bakmaya çalışan Neslihan ise, Damla’dan korkmadığını belirterek Poyraz’a koşuyor. Damla hakkında konuşacağını belirtiyor.

Poyarız’ın olup bitenlerden haberi var mı? Neslihan, Poyraz’a Damla hakkında her şeyi anlatacak mı? Neslihan eski gücünü kazanacak mı? İşte ekranlara damga vuran dizi İyilik’in 15. bölüm fragmanı…