İyilik 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Murat baba oluyor!

FOX TV ekranlarının sevilen dizilerinden İyilik’in 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanı yeni bölüm heyecanını arttırdı. İşte 18. bölüm fragmanı…

Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan İyilik dizisi her cuma FOX TV’de yayınlanıyor.

Yeni sezona damga vuran dizilerden İyilik, yeni bölümleriyle izleyicileri adeta ekrana kilitliyor.

Başrollerinde Hatice Şendil, Perihan Savaş, Sera Kutlubey, İsmail Demirci gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, heyecan yaratmaya devam ediyor.

İyilik dizisi, 11 Kasım Cuma günü izleyicileriyle buluşacak. 18. Bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gördü.

İzleyiciler tarafından heyecanla izlenen İyilik dizisi, gün geçtikçe daha da ilgi çekici hale gelmeye başladı. Yeni bölüm fragmanı ise olay yarattı.

Yeni bölüm fragmanında Murat, hastanede Melis’le görünüyor. Melis herkese Murat’tan hamile olduğunu açıklıyor.

Damla ise Murat’tan hamile olduğunu ve kızlarının bebeğini öldürdüğünü itiraf ediyor. Şahika, çocukları da alıp evden gidiyor. İşte merakla beklenen yeni fragman…