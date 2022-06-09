İyilik 7. bölüm 2. fragmanı: Neslihan kendi elleriyle Murat'ı Damla'nın kollarına bıraktı!

İyilik dizisinin 7. bölüm 2. fragmanında; Koray, Damla ve Murat'ın öpüştüğü anları videoya alıp Neslihan'a gösterdi. Yüzüğünü çıkarıp atan Neslihan, Murat'ı iki şartla Damla'ya vermeye kabul etti.

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Fox TV'nin iddialı dizisi İyilik, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, Güney Kore dizisi The Queen's House'tan uyarlanan İyilik dizisi, reytinglerdeki başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor.

Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci, Perihan Savaş ve Sera Kutlubey'in yer aldığı dizi, 10 Haziran Cuma akşamı 7. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

İki kadının bir erkek için verdiği savaşı ve ihaneti anlatan dizinin merakla beklenen 7. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; hastanede gizli gizli buluşan Damla ile Murat öpüştü. O anları videoya alan Koray ise Neslihan'a koşup her şeyi anlattı.

Damla ile Murat'ın öpüştüğü videoyu gören Neslihan, Murat'ın arabasını parçaladı ve yüzüğünü çıkarıp attı.

Damla ile anlaşma yapmaya karar veren Neslihan, ''Ben sana Murat'ı vereceğim. Sen de karşılığında 2 tane şey yapacaksın'' dedi.

Damla ise gözyaşları içinde Neslihan'ın istediği şeyleri yapmayı kabul etti. Peki Neslihan Damla'dan ne istedi? İşte İyilik 7. bölüm 2. fragmanı...

İyilik 7. Bölüm 2. Fragmanı İzle