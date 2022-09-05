İyilik dizisinden bomba gibi fragman! İyilik 2.sezon ne zaman başlıyor?

İyilik dizisinden bomba gibi fragman! İyilik 2.sezon ne zaman başlıyor?

İkinci sezonu merakla beklenen "İyilik" dizisi Cuma günü saat 20.00'de FOX TV ekranlarında olacak. İşte, dizinin yeni sezon fragmanı...

FOX TV'nin yeni dizi "İyilik" sezona damga vuran yapımlar arasında yerini aldı.

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey, Perihan Savaş, Özgür Çevik, Sefa Tantoğlu, Mina Akdin ve Umut Kaplıca gibi birçok isim yer alıyor.

Senaryosu Özge Korkmaz ile Ayşe Teker tarafından kaleme alınan dizi, haziran ayında sezona ara verdi.

İyilik dizisi, son olarak 2. yeni sezonu ile gündemde yer aldı ve yayınlanan tanıtımı magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

İyilik dizisinin ikinci sezonu, Cuma günü Saat 20.00’de FOX TV’de seyirciyle buluşacak.

İşte,heyecanla beklenen İyilik dizisinin yeni sezon tanıtımı...

İyilik dizisi yeni sezon tanıtım