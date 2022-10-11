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    İyilik dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı: İzleyenler akıl tutulması yaşayacak!

    FOX TV ekranlarının sevilen dizilerinden İyilik’in 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanı yeni bölüm heyecanını arttırdı. İşte 14. bölüm fragmanı…
    • 11.10.2022 - 12:12
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    İyilik dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı: İzleyenler akıl tutulması yaşayacak!

    Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan İyilik dizisi her cuma FOX TV’de yayınlanıyor.

    Yeni sezona damga vuran dizilerden İyilik, yeni bölümleriyle izleyicileri adeta ekrana kilitliyor.

    Başrollerinde Hatice Şendil, Perihan Savaş, Sera Kutlubey, İsmail Demirci gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, heyecan yaratmaya devam ediyor.

    İyilik dizisi, 14 Ekim Cuma günü izleyicileriyle buluşacak. 14. Bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gördü.

    Fragmanda, Murat’ın Neslihan’ı arayarak çocukları konusunda pişman olduğunu söylemesi dikkat çekti.

    Ardından bir anda çocuklarını kaybeden Neslihan’ın, çocuklarını bulup bulamayacağı merak konusu oldu.

    İşte ekranlara damga vuran dizi İyilik’in 14. bölüm fragmanı…

    İyilik 14. bölüm fragmanı İZLE

    İyilik dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı: İzleyenler akıl tutulması yaşayacak! #1


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