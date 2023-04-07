İzlerken kimse fark etmemişti! Yalı Çapkını dizisindeki o hata sosyal medyada gündem oldu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolü paylaştığı Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, çekim hatasıyla gündeme geldi. Dizinin bir sahnesinde yapılan çekim hatası dikkatli izleyicilerin gözlerinden kaçmadı. İşte sosyal medyada çok konuşulan o sahne…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek kaleme alınan, yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerin beğenisini toplayan Yalı Çapkını dizisi gündemden düşmüyor.

Cuma akşamı Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin, senaryosunu ise Mehmet Barış Günger üstleniyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini üstlendiği fenomen dizi, sosyal medyanın diline düştü.

Her bölümüyle heyecan yaratan dizinin bir sahnesinde yapılan çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Ferit ve Seyran’ın yatak odasında çekilen sahne, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İşte izlerken kimsenin fark etmediği o hata…

O hata sosyal medyada gündem oldu!

Yalı Çapkını dizisinin 24. bölümünde en çok konuşulan sahnelerden biri Gülgün'ün Ferit'e söylediklerini duyan Seyran'ın boşanmak istediğini söylediği sahneydi.

Ferit ve Seyran'ın yatak odasında konuşma yaptığı esnada yapılan bir hata izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Ferit'in bu sahnede Seyran'ı ikna etme çabalarını sürdürürken elinde yüzüğünün olması dikkat çekti.

Ancak bir diğer görüntüde Seyran Ferit'e yüzüğünü geri verirken, Ferit'in yüzüğünün parmağında olmaması çok konuşuldu.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu sahneye “Eğer Ferit yüzüğü bu sahnede kendi çıkarmadıysa bu sahne revize yemiş”, “Bu sahne sonradan eklenmiş”, “Asıl soru Ferit'in yüzüğü neden sağ elde?”, “Bu sahnede çekim hatası var” gibi yorumlar geldi.