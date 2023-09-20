İzleyenler şok oldu! Amerikan güreşlerinde yapılan bir hile böyle görüntülendi! Amerikan güreşlerinde yapılan bir hile, kameralara böyle yansıdı. Bir güreşçinin kendini iğneleyerek yüzünü kanlar içinde bırakması izleyenleri şok etti. O görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu..

ensonhaber.com

Bir dönem tüm dünyada yoğun bir ilgi ile takip edilen Amerikan güreşleri her ne kadar bir şov olsada yaşanan olaylar izleyicileri etkilemeyi başarıyor.

Amerikan güreşi, Türkiye dışında daha çok profesyonel güreş olarak bilinmektedir.

Amerikan güreşinde sporcuların amacı ring içinde önceden planlanmış fiziksel bir güreş maçı sunarak izleyicileri eğlendirmektir.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Amerikan güreşi sporcularının uyguladığı bir taktik görenleri hayrete düşürdü.

Amerikan güreşlerinde yapılan bir hile böyle görüntülendi. İşte izleyenleri şaşırtan o anlar..