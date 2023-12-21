İzleyiciler şoke oldu! Kızılcık Şerbeti Metehan'ın gerçek ismi bakın neymiş... Yıldızını Kızılcık Şerbeti dizisiyle parlatan Metehan karakterinin gerçek hayattaki adı duyanları şaşırttı.

ensonhaber.com

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, ortalığı karıştırmaya devam ediyor.

Yılın reyting rekorunu kıran dizi, oyuncu kadrosuyla da gündemden düşmüyor.

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakterlerinden birisi de Metehan.

Ömer'in oğlu olan Metehan, son bölümde babasının ameliyata girmesiyle yerle bir oldu.

Performansıyla gönüllere taht kuran genç oyuncu, gerçek hayatta dikkatleri çekti.

"Kızılcık Şerbeti Metehan kimdir" diyenler, şaşkınlık yaşadı.

"Rahimcan Kapkap"

Rolüyle büyük bir çıkış yaşayan oyuncu Rahimcan Kapkap'tan başkası değil.

1998 doğumlu olan yetenekli oyuncu Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitimine devam etmektedir.

Sektöre yeni giriş yapan Rahimcan, oyunculuk alanında eğitim almaktadır.

Anlamı soruldu

Rahimcan Kapkap, geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını cevapladı.

İsminizin anlamı nedir sorusu karşısında adeta donup kalan Kapkap, izleyenleri güldürdü.

Ünlü oyuncu, "Allah'ın ismi" yanıtını vedi.