İzleyiciler şokta! MasterChef All Star’da ilk veda eden yarışmacı…

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da dün akşam ilk eleme heyecanı gerçekleşti.
Gerginliğin zirvede olduğu dün yayınlanan bölümde yarışmacılar sezona devam edebilmek için ellerinden geleni yaptı.
Geride bıraktığımız hafta eleme potasına giren isimler Rıfat, Eray, Batuhan, Gamze, Mert, Berker ve Güzide olmuştu.
İlk etapta Rıfat, Batuhan ve Eray yaptıkları tabaklarla eleme potasından çıktı bir haftayı daha garantiledi.
İkinci turda Mert, Gamze, Berker ve Güzide “Bodrum Geceleri” adlı tabağı çıkararak jüriye sundu. En başarısız tabağı yapan isim MasterChef’e veda etti. İşte o isim…
MasterChef'e veda eden yarışmacı
Dün akşam kıyasıya mücadele gerçekleşti. Çıkardığı tabakla bekleneni karşılayamayan Güzide, MasterChef'e veda etti.