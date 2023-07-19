İzleyiciler şokta! MasterChef’te eleme potasına giren isimler ağızları açık bıraktı MasterChef’te dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Performansı ve takım arkadaşlarının oylarıyla eleme potasına giren isimler ağızları açıktı.

Acun Medya imzalı, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, bu sezon All Star formatıyla izleyici karşısında.

Eleme turlarıyla ana kadrosunu belirleyen MasterChef All Star'da geçtiğimiz hafta ilk veda yaşandı.

Yeni bir haftaya giriş yapılmasıyla yeni takım kaptanları belirlendi. Takım kaptanları kendi yarışmacılarını belirledi.

Dün akşam yayınlanan bölümde mavi ve kırmızı takım arasında bu haftaki ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti.

Başarısı göz önünde bulundurularak yapılan oylama sonucu eleme potasına giren isimler belli oldu. İşte o yarışmacılar...

MasterChef All Star 18 Temmuz eleme adayları

Eleme potasına giren ilk isim, dokunulmazlığı kazanan Burcu’nun tercihi ile Ayaz oldu. Ardından yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı Mert oldu.