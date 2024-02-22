İzleyiciler şokta! NOW TV’nin iddialı dizisi final yapıyor… Adını NOW TV olarak değiştiren FOX TV’nin iddialı dizisi ekranlara veda ediyor. Yaklaşık 1 ay önce izleyicilerle buluşan dizi, erken final kararıyla izleyicileri şaşırttı.

ensonhaber.com

NOW TV’nin sevilen dizisi Kopuk için kötü haber geldi.

NOW'da ekrana gelen ve Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız ve Kadir Çermik gibi usta oyuncuların başrollerini üstlendiği dizi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı.

4. bölümde beklenen ilgiyi göremeyen dizi, yapımcılarını zor bir karar almaya itti.

Gösterilen emeğe ve izleyicilerin ilgisine rağmen istenilen başarı elde edilememesi, hayal kırıklığı yarattı.

Kopuk'un kısa ömrüne son verilmesiyle birlikte, dizi severler final bölümünde neler olacağını merakla bekliyor.

O tarihte final yapıyor

Büyük umutlarla yayın hayatına başlayan, ancak istediği etkiyi yaratamayan Kopuk dizisi, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Kopuk, 24 Şubat Cumartesi günü 5. ve final bölümü ile ekrana veda edecek.

Final bölümünde neler olacak?

Ferhan, korkularının üstesinden gelerek Ferhan'ın yanında durmaya karar veriyor. Ancak, bu kararının ardından beklenmedik sürprizlerle karşılaşıyor.

Ferhan, İpek'le yakınlaşmaya çalışırken, gizli kalmış planları ortaya çıkarmaya çalışıyor ve tahmin edemeyeceği bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Erdal'ın yarım bıraktığı işlerin yükünü hisseden Ziya, durumu düzeltmek için bir plan yaparken, Sina'nın da kendi planları olduğu ortaya çıkıyor.