Jahrein, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını açıkladı: 'Yazdıklarınızı okuyoruz' Ünlü Twitch yayıncısı Jahrein, CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını açıkladı.

Jahrein adıyla tanınan ünlü Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç siyasi paylaşımları ile sık sık sosyal medyada gündeme geliyor.

Yaptığı eleştiriler ile dikkatleri üzerine çeken Jahrein dün yaptığı bir paylaşım ile CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını açıkladı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Jahrein şu ifadelere yer verdi;

"Az önce Kılıçdaroğlu aradı. “Eleştirilerinizi dikkate alıyoruz ve yazdıklarınızı okuyoruz. Emin olun elimizden geleni yapıyoruz Ahmet Bey” dedi. Kısa bir görüşme oldu. 2. tura hazırlandıklarını umutlarının gram eksik olmadığını belirtti. Bana aktarmak düşer sevgili takipçi"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aramasını takipçileriyle paylaşan Jahrein bazı takipçilerinin bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirerek şunları söyledi;

"Y-CHP tayfa kudurmuş aranmama. Sebebi illa ki aşikar. Ben bu partinin beton Atatürkçü has evladıyım. Arandığım için kendi adıma değil, benim gibi bazı konularda duruşu olan, kırmızı çizgileri olan seçmen adına çok sevindim. Onların da (sonunda) temsil edileceğine sevindim."