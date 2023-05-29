Jahrein'den CHP yönetimi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: "Tıpış tıpış gidip tuvalet terliğine oy verdik" Ünlü Twitch yayıncısı Jahrein, CHP yönetimi ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Jahrein adıyla tanınan ünlü Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçimlerinin ardından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

Yaptığı eleştiriler ile dikkatleri üzerine çeken Jahrein yaptığı bir paylaşım ile CHP yönetimi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Jahrein'in seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi hakkında söyledikleri gündeme oturdu.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Jahrein şu ifadelere yer verdi;

"Zaferi kutlayan AKP'lilere hiç kızmıyorum. Haklarıdır. Biz seçmen olarak bu aptalları tepemizden atamadık. Tıpış tıpış gidip tuvalet terliğine oy verdik. Kimimiz yediremeyip vermedi. Niğdeli Rıdvan dayı vermedi. Bugün buradayız. Bize müstahak! Kutlayın agalar!"