Sosyal medya fenomenlerinin yaz tatili paylaşımlarına her gün bir yenisi ekleniyor.
Son olarak Yaren Alaca, adından söz ettirdi.
20 yaşındaki Bursalı fenomen, Yaren Alaca, içerik üreticisi olarak tanınıyor.
YouTube ve Instagram'da aktif olan genç fenomen, son olarak Survivor Fenomenler kadrosunda yer alarak iyice ünlendi.
Kaçamak yaptı
Cesur pozlara imza atan Yaren Alaca, son paylaşımıyla nefes kesti.
Instagramda 1.3 milyon takipçisi olan Yaren Alaca, jakuziden çekildiği videosunu yayınlayarak altına: “Ufak bir kaçamak” notunu düştü.