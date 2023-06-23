Jakuzide şekilden şekile girdi! Fenomen Yaren Alaca'dan iddialı anlar..."Ufak bir kaçamak" Jakuziye girdiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Yaren Alaca'ya binlerce yorum geldi. Genç fenomen, cesur anlarıyla damga vurdu.

Sosyal medya fenomenlerinin yaz tatili paylaşımlarına her gün bir yenisi ekleniyor.

Son olarak Yaren Alaca, adından söz ettirdi.

20 yaşındaki Bursalı fenomen, Yaren Alaca, içerik üreticisi olarak tanınıyor.

YouTube ve Instagram'da aktif olan genç fenomen, son olarak Survivor Fenomenler kadrosunda yer alarak iyice ünlendi.

Kaçamak yaptı

Cesur pozlara imza atan Yaren Alaca, son paylaşımıyla nefes kesti.

Instagramda 1.3 milyon takipçisi olan Yaren Alaca, jakuziden çekildiği videosunu yayınlayarak altına: “Ufak bir kaçamak” notunu düştü.