Jason Statham’lı MEG 2: Çukur filmi için geri sayım başladı! İşte nefes kesen fragman ve yayın tarihi... Başrolünde Jason Statham'ın yer aldığı, dev köpek balıklarının yer aldığı aksiyon filmi olan The Meg filminin devamı geliyor. Daha büyük köpek balıklarının yer aldığı MEG 2: Çukur filmi için geri sayım başladı. Filmin vizyona tarihi belli oldu. Fragmanı ise büyük ilgi gördü.

2018 yılında vizyona giren The Meg filmi büyük ilgi görmüş, gişe rekorları kırmıştı. Başrolünde Jason Statham’ın yer aldığı The Meg, devam filmiyle gündeme geldi.

Warner Bros’un köpek balığı gerilim filmi olan The Meg, devam filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. The Meg 2: The Trench içib nefesler tutuldu.

Steve Alten'in 1999 tarihli The Trench adlı kitabından uyarlanan, Meg 2: The Trench filminin yönetmen koltuğunda Ben Wheatley yer aldı.

Köpek balığı aksiyon gerilim filmi izleyiciler tarafından heyecanla beklenirken ilk fragman geldi. Fragmanla birlikte vizyon tarihi belli oldu.

MEG 2: The Trench ne zaman vizyona girecek?

Jason Statham'lı MEG 2: The Trench filmi 4 Ağustos 2023 tarihinde vizyonda olacak.

Film, devasa köpek balıkları olan Megalodon’lara ve çevre yağmacılarına karşı mücadele eden araştırma ekibinin hikayesini konu alıyor.

Hayatta kalmak için riskli bir savaşın içerisine giren araştırma ekibi, dev köpek balıklarını zekalarıyla alt etmeye çalışıyor.

MEG 2: The Trench tanıtım videosu

Oyuncu kadrosu

Filmin oyuncu kadrosunda; Jason Statham, Wu Jing, Sienna Guillory, Cliff Curtis, Skyler Samuels, Page Kennedy, Shuya Sophia Cai ve Sergio Peris-Mencheta yer alıyor.