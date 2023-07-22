Johnny Depp intihar mı etti? Otel odasında baygın halde bulunan Johnny Depp hayranlarını korkuttu.. Konser için Macaristan'da bulunan Johnny Depp'in otel odasında baygın halde bulunduğu iddia edildi. Johnny Depp'in yüksek doz uyuşturucu aldığı belirtiliyor.

Johnny Depp'in konser için gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kaldığı otel odasında baygın halde bulunduğu ortaya çıktı.

Konser için Macaristan'da bulunan dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Johnny Depp, kaldığı otel odasında baygın halde bulundu.

Aşırı doz uyuşturucu iddiası

Johnny Depp'in yüksek doz uyuşturucu madde kullanımından dolayı komaya girdiği iddia edilirken intihar girişiminde bulunduğu da ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor.

Özellikle Karayip Korsanları'daki Jack Sparrow rolü ile hafızalara kazınan Johnny Depp son dönemlerde eski eşi Amber Heard ile yaşadığı boşanma süreci ile gündeme gelmişti.

Johnny Depp'in Macaristan konserinin ani bir karar ile iptal edilmesi soru işaretlerine yol açarken Daily News Hungary'nin iddiasına göre Johnny Depp otel odasında yüksek dozda uyuşturucu alarak intihar girişiminde bulundu.

Konu hakkında Johnny Depp tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.