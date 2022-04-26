'Junior Türkan Şoray' Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya son pozuyla kasıp kavurdu...

'Junior Türkan Şoray' Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya son pozuyla kasıp kavurdu...

Üç Kız Kardeş dizisindeki Türkan karakteriyle beğenilen Özgü Kaya, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Saç, makyaj ve dekoltesiyle şölen sunan Kaya'ya yorum be beğeni yağdı.

Kanal D'nin Süreç Film imzalı yeni dizisi Üç Kız Kardeş, seyircisinin ilgisini çekmeyi başardı.

İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Türkan karakteriyle öne çıkan Özgü Kaya, performansı ve güzelliğiyle adından söz ettiren isimlerden oldu.

Kameralara karşısına ilk kez 2017 yılında yayınlanan Adı Efsane dizisinde canlandırdığı Sibel Yılmaz karakteri ile geçen Özgü Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Dekolteden ödün vermiyor

Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez isimli yapımlarda boy gösteren oyuncu, 2 milyona yakın bir takipçiye sahip.

25 yaşındaki oyuncu, cesur pozlarıyla Instagram'a damgasını vurdu.

Derin göğüs dekoltesiyle kamera karşısına geçen Kaya, takipçilerini mest etti.

Saç ve makyajını göğüs dekolteli siyah yıldızlı elbisesiyle tamamlayan Özgü Kaya, tam not aldı.