Kaan Urgancıoğlu ilk babalık pozunu verdi! Oğlu Ardıç’ı paylşatı… Ünlü oyuncu Kaan Urgancığlu geçtiğimiz günlerde oğlu Ardıç’ı kucağına almıştı. Ünlü oyuncu oğlu Ardıç ile ilk pozunu çekip paylaştı. İşte küçük Ardıç Urgancıoğlu…

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Kanal D’nin sevilen dizi ‘Yargı’nin başarılı başrol oyuncu Kaan Urgancıoğlu haziran ayında sevgilisi Burcu Denizer ile dünya evine girmişti.

Ünlü çiftin nikah sonrasında bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. 8 Aralık’ta bebeklerini kucaklarını alan ünlü çift, bebeklerine Ardıç adını verdi.

"Zor bir doğum oldu..."

Hastane çıkışı gazetecilerle sohbet eden Urgancıoğlu, eşi ve oğlunun iyi olduğunu belirterek "Doğum anında Burcu'nun yanındaydım. Zor bir doğum oldu, uzun sürdüğü için yorucuydu. Film izlemek gibiydi o an... Sanki benim başıma gelmiyor ama arka koltuktan bir gerilim filmi izliyormuş gibi oldum. Mutlu sonla bir film izledim diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

İlk paylaşım yapıldı...

Oğlunun kendine benzediğini söyleyen Urgancıoğlu, oğlu ile ilk pozunu takipçileri ile paylaştı. Urgancıoğlu meslektaşlarının aksine oğlunun yüzünü paylaşmayı tercih etmedi.