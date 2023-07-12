Kaan Urgancıoğlu'nun çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu..

Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu son paylaşımıyla gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burcu Denizer ile nikah masasına oturan Kaan Urgancıoğlu gündeminden düşmüyor.

Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'da evlendi.

42 yaşındaki Kaan Urgancıoğlu geçtiğimiz gün sosyal hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncunun çocukluk hali sosyal medyayı salladı. Takipçileri Kaan Urgancıoğlu'nun o paylaşımını yorum yorum yağmuruna tuttu.

İşte Kaan Urgancıoğlu'nun o paylaşımı..

Kaan Urgancıoğlu'nun çocukluk fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu! ''