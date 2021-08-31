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Kabağın her halini sevenler için: Çıtır kabak tarifi...

Kabağın her halini sevenler için: Çıtır kabak tarifi...

MasterChef yarışmasında yapılan yemekler, en az yarışma kadar ilgi çekiyor. Vatandaşlar, "Çıtır kabak nasıl yapılır?" sorusunu araştırarak, tarifini öğrenmek istiyor.