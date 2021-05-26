Kabuktaki Hayalet filmi konusu nedir? Kabuktaki Hayalet oyuncu kadrosu..

Orijinal adı ''Ghost in the Shell'' olan Kabuktaki Hayalet filmi, bu akşam Star TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Peki Kabuktaki Hayalet filmi konusu nediri oyuncuları kimler?

Başrolünde Scarlett Johansson'ın yer aldığı Kabuktaki Hayalet filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Rupert Sanders'ın oturduğu, Jonathan Herman ve Jamie Moss tarafından kaleme alınan Amerikan bilimkurgu, suç ve aksiyon türündeki Kabuktaki Hayalet, 31 Mart 2017 tarihinde vizyona girdi.

İzleyiciler, bu akşam ekranlara gelecek olan Kabuktaki Hayalet filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor.

Peki, Kabuktaki Hayalet filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Kabuktaki Hayalet filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

KABUKTAKİ HAYALET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Korkunç bir kazadan kurtarılan Binbaşı Mira Killian, geçmişine dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. Vücudu kurtarılamayan genç kadına dünyanın en tehlikeli suçlularını durdurması ve siber-geliştirilmiş insan türünün ilk örneği olması adına kusursuz bir vücut yapılır.

Terörizm, insanların zihinlerine girip onları kontrol eden yeni bir boyuta ulaşmıştır ve Binbaşı’nın görevi bu suçlarla mücadele etmektedir.

Yeni bir düşmanla yüzleşmeye hazırlanırken kendisine yalan söylendiğini, hayatının kurtarılmadığını ve çalındığını öğrenir.

KABUKTAKİ HAYALET OYUNCULARI KİMLER?