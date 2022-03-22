Kaderimin Oyunu 14. bölüm 2. fragmanı: Asiye ve Cemal'in kıskandırma oyunları başladı!

Kaderimin Oyunun'un yayınlanan yeni fragmanında; Asiye ve Cemal'in arasındaki iplerin koptuğu görüldü. Cemal, Asiye'yi kıskandırmak için Helin'le arasındaki ilişkiyi düzeltmeye başladı.

NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan Kaderimin Oyunu, aksiyon dolu bölümlerle devam ediyor.

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı dizi, son fragmanı ile yine nefes kesti.

Dizinin yayınlanan son fragmanında; Cemal ve Asiye'nin kaçmaktan vazgeçtiği görülürken, Cemal iyice sinirlenmeye başladı.

Cemal ve Asiye'nin birbirlerini kıskandırmak için çaba göstermeye başlaması ise seyircileri sinirlendiren bir diğer detay oldu.

Cemal, Helin'le olan ilişkisini düzeltmeye başlarken, Asiye ise Mahir'e her zamankinden fazla yakınlık göstermeye başladı.

Olayları en çıkmaza götüren Nergis'in bir mektup bırakıp evden kaçması oldu. İşte Kaderimin Oyunu 14. bölüm 2. fragmanı...

Kaderimin Oyunu 14. bölüm 2. fragmanı İZLE