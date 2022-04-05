Kaderimin Oyunu 16. bölüm 2. fragmanı: Asiye'nin katil olduğunu ev halkı öğrendi!

Kaderimin Oyunu'nun yayınlanan fragmanında; Asiye hakkında araştırılmalar yapılmaya başlandığı ve katil olduğunun ortaya çıktığı görüldü. Mahir ise Cemal'le yumruk yumruğa kavga etti.

NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Kaderimin Oyunu, Cuma günleri ekrana geliyor.

Dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Acı bir aşk hikayesini aynı zamanda da ihaneti konu alan dizi, herkes tarafından sevildi ve izlenmeye devam ediliyor.

Dizinin yeni bölümü öncesi ise yayınlanan son fragmanı yine nefes kesen anlara sahne oldu ve seyirciyi heyecanlandırdı.

Dizinin fragmanında; Asiye hakkında araştırmalar yapıldığı ve katil olduğunun ortaya çıktığı görüldü.

Hırslarına yenik düşen Cemal ise Mahir'le yumruk yumruğa kavga etti ve Asiye'nin neden evlendiğini araştırmaya koyuldu.

Asiye hakkında duyduklarındna hoşlanmayan Helin, harekete geçti ve onunla konuşmaya karar verdi. İşte Kaderimin Oyunu 16. bölüm 2. fragmanı...

Kaderimin Oyunu 16. bölüm 2. fragmanı İZLE