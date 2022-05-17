Petrol
111.43
-2.46%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
481.526
2.44%
BTXN Coin
13.37
-0.74%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    Kaderimin Oyunu 22. bölüm 2. fragmanı: Nergis ve Uğur kaçtı, Asiye perişan oldu!

    Kaderimin Oyunu dizisinin yayınlanan son fragmanında; Cemal'in oğlunun hastalığından dolayı perişan olduğu görüldü. Hastanede Helin'in söylediklerini duyan Nergis ise kardeşiyle kayıplara karıştı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 21:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kaderimin Oyunu 22. bölüm 2. fragmanı: Nergis ve Uğur kaçtı, Asiye perişan oldu!

    NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan,başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu yeni bölümlerle devam ediyor.

    Zaman zaman eleştirilen zaman zaman ise düşüşe geçen dizi, sosyal medya üzerinden güçlü bir kitleye sahip olmayı başardı.

    Güçlü bir kadroya sahip olan ve bunu ekmeğini yiyen diziden yeni bölüm öncesi ikinci fragman geldi.

    Yayınlanan fragmanda; Asiye ve Cemal'in arabada dertleştiği görüldü. Cemal oğlu hasta olduğu için gözyaşlarına boğulurken, onu yine Asiye teselli etti.

    Hastanede yatan ve Ahmet'e şifa olmak isteyen Nergis ve Uğur, Helin'in konuşmalarını duydu.

    İlik naklinin gerçekleşmesinden sonra Asiye'yi polise teslim edeceğini söyleyen Helin, Nergis ve Uğur'un hastaneden kaçmasına neden oldu. İşte Kaderimin Oyunu 22. bölüm 2. fragmanı...

    Kaderimin Oyunu 22. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Kaderimin Oyunu 22. bölüm 2. fragmanı: Nergis ve Uğur kaçtı, Asiye perişan oldu! #1


    İlginizi Çekebilir

    Aydın’da enginar soyma ekibinin aylık kazancı dudak uçuklattı
    İç Haber

    Aydın’da enginar soyma ekibinin aylık kazancı dudak uçuklattı

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Beşiktaş’ta ortaya çıkan ‘gizli tünelde’ çalışma başlatıldı
    3. Sayfa

    Beşiktaş’ta ortaya çıkan ‘gizli tünelde’ çalışma başlatıldı

    Görüş Bildir