Kaderimin Oyunu 22. bölüm 2. fragmanı: Nergis ve Uğur kaçtı, Asiye perişan oldu!

Kaderimin Oyunu 22. bölüm 2. fragmanı: Nergis ve Uğur kaçtı, Asiye perişan oldu!

Kaderimin Oyunu dizisinin yayınlanan son fragmanında; Cemal'in oğlunun hastalığından dolayı perişan olduğu görüldü. Hastanede Helin'in söylediklerini duyan Nergis ise kardeşiyle kayıplara karıştı.

NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan,başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu yeni bölümlerle devam ediyor.

Zaman zaman eleştirilen zaman zaman ise düşüşe geçen dizi, sosyal medya üzerinden güçlü bir kitleye sahip olmayı başardı.

Güçlü bir kadroya sahip olan ve bunu ekmeğini yiyen diziden yeni bölüm öncesi ikinci fragman geldi.

Yayınlanan fragmanda; Asiye ve Cemal'in arabada dertleştiği görüldü. Cemal oğlu hasta olduğu için gözyaşlarına boğulurken, onu yine Asiye teselli etti.

Hastanede yatan ve Ahmet'e şifa olmak isteyen Nergis ve Uğur, Helin'in konuşmalarını duydu.

İlik naklinin gerçekleşmesinden sonra Asiye'yi polise teslim edeceğini söyleyen Helin, Nergis ve Uğur'un hastaneden kaçmasına neden oldu. İşte Kaderimin Oyunu 22. bölüm 2. fragmanı...

Kaderimin Oyunu 22. bölüm 2. fragmanı İZLE