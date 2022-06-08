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    Kaderimin Oyunu 25. bölüm 2. fragmanı: Asiye ve Cemal sonunda barıştı

    Kaderimin Oyunu'nda yayınlanan yeni fragman heyecan yarattı. Cemal ve Asiye eski günlerine geri dönerken, Helin'in büyük oyunu aşka bir darbe daha vurdu.
    • 08.06.2022 - 11:20
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    Kaderimin Oyunu 25. bölüm 2. fragmanı: Asiye ve Cemal sonunda barıştı

    NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu yeni fragmanıyla yayınladı.

    Sosyal medya üzerinden iyi bir kitleye sahip olan ancak reytinglerde aradığını bulamayan dizinin yeni fragmanı, heyecanı artırdı.

    Fragmanda; Asiye'nin Cemal'e bir şans verdiği ve onu affettiği görüldü. İkilinin sarmaş - dolaş sahnelerini ise Helin gördü.

    Helin'in bu sahneleri gördükten sonra kurduğu oyun ve oğlunu Cemal'den kaçırması, yine bir ayrılık olabileceğini gündeme getirdi.

    Mahir ve Zuhal yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken, dizide değişen dengeler herkesi şaşırttı.

    Kaderimin Oyunu 25. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Kaderimin Oyunu 25. bölüm 2. fragmanı: Asiye ve Cemal sonunda barıştı #1


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