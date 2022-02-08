Kaderimin Oyunu 8. bölüm 2. fragmanı: Zahide fotoğrafı buldu, Cemal'in sırrı ortaya çıktı!

Kaderimin Oyunu'nun yayınlanan fragmanda; Zahide bulduğu fotoğraf ile Cemal ve Asiye'yi iyice köşeye sıkıştırdı. Helin'in gittikçe kötüleşmesini gören Cemal ise Asiye konusunda kararsız kaldı.

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kaderimin Oyunu, Cuma günleri ekranlara gelmeye devam ediyor.

Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak, Meriç Aral, Kaan Çakır ve Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı dizi, reytinglerde hatırı sayılır bir oran elde ediyor.

Bir aşk hikayesini ve intikamı konu alan dizinin yayınlanan yeni fragmanında; Cemal ve Asiye'nin iyice yakınlaşmaya başladıkları görüldü. Gittikleri bir mekanda sevgili sanılan ikili, dikkatleri üzerine çekti.

Asiye ise Cemal'in Helin'e ihanet etmemesi için, "Helin çok iyi bir kadın. Seni seviyor. Sana güveniyor." dedi.

Son yaşadıklarından etkilenen Helin'in durumu gittikçe kötüleşirken, bileklerini keserek intihar ettiği görüldü. Kaderimin Oyunu 8. bölüm 2. fragmanı...

Kaderimin Oyunu 8. bölüm 2. fragmanı İZLE