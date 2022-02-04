Kaderimin Oyunu Helin'in çaktırmadan yaptırdığı estetikler... Eski halini görmeden ikna olmak imkansız!

Kaderimin Oyunu dizisi ile yeniden ekranlara dönen ve Helin karakterine hayat veren Meriç Aral, eski hali ile gündem oldu. Oyuncunun yaptığı değişimler bazı hayranları tarafından fark edilmedi.

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kaderimin Oyunu, Cuma günleri ekranlara gelmeye devam ediyor.

Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak, Meriç Aral, Kaan Çakır ve Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı dizi, reytinglerde hatırı sayılır bir oran elde ediyor.

Bu akşam yine yeni bölümüyle ekranda olacak dizide Meriç Aral, Helin karakterine hayat veriyor.

Yeniden Star TV'de ekranlara dönen ve Helin karakteri ile seyirciyi zaman zaman kızdırmasına rağmen kendisini sevdiren Aral, eski hali gündem oldu.

Birçok başarılı projede yer alan ve Söz dizisi sayesinde adını daha fazla duyuran Meriç Aral, yüzüne ufak tefek işlemler yaptırdı.

Abartıdan uzak duran Meriç Aral'ın değişimini eski fotoğraflarını görmeden fark edemeyenler oldu...

MERİÇ ARAL'IN DEĞİŞİMİ

1990 yılında dünyaya gelen Meriç Aral, Bilgi Üniversitesi'nde hukuk ve yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat eğitimi aldı ancak avukatlık yapmak istemedi.

Oyunculuğa geçiş yapan Aral, 2012 yılında Yeni Sinemacılar'da film asistanı olarak çalıştı.

2012 yılında Sultan dizisi çekimlerine davet edilen ve kabul edilmesinin ardından ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Meriç Aral, Medcezir dizisinde Hale karakterine hayat verdi. Bu dizi Aral'ın en önemli projelerinden birisi oldu.

Unutursam Fısılda, Hesapta Aşk, Yüksek Sosyete ve Söz gibi projelerde yer alan ve gittikçe ünü artan oyunucu, şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde Helin olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çeken Meriç Aral'ın eski fotoğrafları ortaya çıkarken, yıllar içindeki değişimi çok konuşuldu.

Aral'ın eski ve yeni halini karşılaştıran hayranları, "Değişimi fark edilir gibi değil" "Çok fazla abartmamış" "Değişmiş ama güzel olmuş" şeklinde birbirinden farklı yorumlar yaptı.