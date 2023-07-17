"Kadını bitirmek için çalışmışlar" MasterChef'ten elenen Güzide açıklamasıyla ortalığı karıştırdı! MasterChef yarışmasından elenen Güzide, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla pes etmek zorunda kaldığını söyledi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star yarışması tüm hızı ve heyecanıyla devam ediyor.

Yarışma tüm hızıyla devam ederken, hayallerine ilk veda eden isim de belli oldu.

MasterChef All Star'ın ana kadrosundan ilk elenen yarışmacı Güzide Mertcan oldu.

Elemenin ardından Güzide'nin bilerek elendiği iddia edildi. Güzide'nin sosyal medyada yaptığı açıklama ise kafaları karıştırdı.

İşte Güzide'nin açıklaması

Güzide'nin elenmesinin ardından sosyal medyada bilerek elendiğine dair yorumlar yapıldı. Özellikle Güzide'nin Tahsin'le tartıştıktan sonra modunun düşmesi ve "Sona kadar gidemeyeceksem vakit harcamamın anlamı yok" sözleri dikkat çekti.

Güzide sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Açıklamasında "Konuşsam sayfalara sığmaz. 'Seni psikolojik olarak bitireceğim' diyen birine dost sandığım kişi 'Güzide'yi psikolojisine değil duruşuna oynayarak bitirebilirsin.' diye yol gösteriyorsa o savaşta benim yerim yok demektir." diyen Güzide kafaları karıştırdı.

Fatma Nur'un 'Pes etmek yakışmadı' yorumu ise Güzide'nin bilerek elendiği iddialarını güçlendirdi.