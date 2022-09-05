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    Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül başrolde! Gecenin Ucunda ilk tanıtım

    Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ve Sarp Levendoğlu'nun başrolü paylaştığı Gecenin Ucunda dizisinden ilk tanıtım geldi. Atagül ve Doğulu çiftini yıllar sonra bir ara görenler ise heyecanlandı.
    • 05.09.2022 - 10:33
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    Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül başrolde! Gecenin Ucunda ilk tanıtım

    Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisi, yakında Star TV ekranlarında seyirci ile buluşacak.

    Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Bertan Asllani, Özge Özder, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal gibi isimlerin kadroda yer aldığı dizi, oldukça iddialı.

    Yıllar sonra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu buluşturan dizinin ilk tanıtımı ise Fatih Harbiye'yi hatırlattı.

    Heyecanın doruğa çıkacağı dizi için gün sayan izleyiciler, Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ü bir arada görmenin mutluluğunu yaşıyor. İşte Gecenin Ucunda ilk tanıtım..

    Gecenin Ucunda ilk tanıtım İZLE

    Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül başrolde! Gecenin Ucunda ilk tanıtım #1


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