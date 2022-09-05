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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül başrolde! Gecenin Ucunda ilk tanıtım

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül başrolde! Gecenin Ucunda ilk tanıtım

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ve Sarp Levendoğlu'nun başrolü paylaştığı Gecenin Ucunda dizisinden ilk tanıtım geldi. Atagül ve Doğulu çiftini yıllar sonra bir ara görenler ise heyecanlandı.