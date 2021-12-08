Kadir Doğulu'nun 'Harikaydı' dediği eski aşkı pop yıldızı çıktı

Neslihan Atagül ile evli olan ve aşkını her fırsatta dile getiren Kadir Doğulu, eski aşkıyla gündeme geldi. Yaşadığı ilişkide olgunlaştığını söyleyen Doğulu'nun eski aşkı, pop yıldızı çıktı.

Neslihan Atagül ile Fatih Harbiye dizisinde tanışan Kadir Doğulu, uzun sürecek bir aşka yelken açtı.

Bu dizi sayesinde yolları birleşen çift, evlenerek herkesi sevince boğdu. İkilinin kolay kolay akıllardan çıkmayan düğünü herkesin beğenisini kazandı.

Kadir Doğulu, büyük bir aşkla evlendiği Neslihan Atagül'e olan sevgisini verdiği her röportajda dile getiriyor.

Neslihan Atagül ise Kadir Doğulu'ya olan aşkını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gözler önüne seriyor.

Doğulu'nun bu büyük aşka kapılmadan önce sevgilisi olduğu kişi gündeme geldi ve bir pop yıldızı olduğu ortaya çıktı.

Ünlü ve başarılı oyuncunun hayranları, eski aşkını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Doğulu verdiği demeçlerde, eski aşkından hep iyilikle bahsetti.

KADİR DOĞULU'NUN ŞOKE EDEN ESKİ AŞKI

Hande Yener ile 2006-2010 yılları arasında ilişki yaşayan Kadir Doğulu, kendisini üne kavuşturan bu ilişkinin harika olduğunu ve olgunlaşmasını sağladığını belirtti.

Doğulu ve Yener aşkının nikah masasında son bulması bekleniyordu. Ancak ikili ani bir kararla ayrıldı.

İkilinin ayrılması o dönem hayranlarını üzerken, Doğulu kalbini Neslihan Atagül'e kaptırdı.