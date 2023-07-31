Kadir Ezildi kamerayı kapattığını sanıp öyle bir küfür etti ki... Gören duyduğuna inanamadı Herkesin sevdiği isimler arasında yer alan Kadir Ezildi, reklam yaparken küfür etti. Akabinde açıklama yapan Ezildi, Çekim yaparken zorlandım menajerime ithafen söyledim hepimiz gün içinde neler neler söylüyoruz, biz de robot değiliz. Marka ile alakası yok. İyi oldu işte size malzeme verdim" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Herkesin sevdiği isimlerden birisi olan Kadir Ezildi, sosyal medya üzerinden reklam yaparken büyük bir gafa imza attı. En Hamarat Benim yarışmasının sunuculuğunu yapan Ezildi, bir tanıtım sırasında kamerayı kapattığını sandı ve küfür etti. Kadir Ezildi, diş macunu reklamı yaptıktan sonra kamera kapanmadan "Eşeğin s****ni alırsınız" dediği videoyu paylaşıp hemen sildi. Herkesi şoke eden fenomen daha sonra ise bir açıklama yaptı. İşte o açıklama! Ezildi açıklamasında "Çekim yaparken zorlandım menajerime ithafen söyledim hepimiz gün içinde neler neler söylüyoruz, biz de robot değiliz. Marka ile alakası yok. İyi oldu işte size malzeme verdim." dedi.