Kadir Ezildi sordu; Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı güldürdü! "Parası yok ne yapayım" Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç ile bir ödül töreninde karşılaşan Kadir Ezildi, son bölüme damga vuran gelinliği sordu. Karakoç'un yanıtı ise herkesi güldürdü.

Sezonun en iddialı dizilerinden Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle adından söz ettiriyor.

Dizinin olay karakteri ise "Nursema" oldu.

Dizide Ceren Yalazoğlu Karakoç'un canlandırdığı Nursema, son bölümde gelinliği ile çok konuşuldu.

Ekranların eğlenceli yüzü Kadir Ezildi, ödül töreninde Ceren Karakoç'a denk gelince kendini tutamadı.

Kızılcık Şerbeti hayranı olan Ezildi, gelinliğin hesabını sordu. O anlar güldürdü.

"Umut aldı, parası yok"

Kadir Ezildi , Ceren Karakoç'a "Aradım, taradım Nursema'yı buldum. Bütün takipçilerim adına ben sorayım; Allah'ını seversen o son gelinliği nereden buldun?" diye sordu.

Karakoç ise "Umut aldı, parası yok ne yapayım? Babam 'taşlı bir şey alayım' dedi de ben olmaz dedim" yanıtıyla espri yaptı.