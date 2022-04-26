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    • 'Kadir Saruhanlı eriyor...' Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek derin dekoltesiyle sosyal medyayı çalkaladı...

    'Kadir Saruhanlı eriyor...' Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek derin dekoltesiyle sosyal medyayı çalkaladı...

    Baba dizisiyle ekranlara dönen genç ve güzel oyuncu Dilara Aksüyek'in dekolteki paylaşımı, takipçilerini mest etti. Elif karakterine hayat veren oyuncu, hayranlarından tam not aldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 16:48
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    'Kadir Saruhanlı eriyor...' Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek derin dekoltesiyle sosyal medyayı çalkaladı...

    Güzelliği ve oyunculuğu ile adından söz ettiren Dilara Aksüyek, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

    2012 yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri ile ekran macerasına başlayan Aksüyek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

    Oyunculuk serüvenine devam eden Dilara Aksüyek, 2013 yılında başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini üstlendi.

    34 yaşındaki Dilara Aksüyek, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, İstanbullu Geli, Arıza ve Baş Belası dizilerinde de rol aldı.

    Şimdilerde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrolde yer aldığı Baba dizisinde Elif karakterini canlandıran Dilara Aksüyek, güzelliği ile de gündeme geliyor.

    Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay ile bir süre birliktelik yaşayan Aksüyek, ardından birkaç ünlü isimle daha anıldı.

    "Aşk yaşamayın, herkese tavsiye ediyorum" diyerek aşk hayatı hakkında espri yapan Dilara Aksüyek, aşka karşı olmadığını, ancak şimdilik hayatında aşk yaşamayı tercih etmediğini belirtti.

    Dilara Aksüyek'ten cesur poz

    Sosyal medya paylaşımlarıyla güzelliğini gözler önüne seren oyuncu, son karesiyle olay oldu.

    Derin göğüs dekoltesiyle poz veren Dilara Aksüyek, takipçilerinin beğenisini kazandı.

    Baba dizisinde Kadir karakteriyle yakınlaşan Elif'i canlandıran Aksüyek'e "Kadir görmesin", "Çok güzelsin", "Kadir çıldıracak", "Dekolte yakıyor" yorumları geldi.

    Kadir Saruhanlı eriyor... Baba nın Elif i Dilara Aksüyek derin dekoltesiyle sosyal medyayı çalkaladı... #1

    Kadir Saruhanlı eriyor... Baba nın Elif i Dilara Aksüyek derin dekoltesiyle sosyal medyayı çalkaladı... #2

    Kadir Saruhanlı eriyor... Baba nın Elif i Dilara Aksüyek derin dekoltesiyle sosyal medyayı çalkaladı... #3


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