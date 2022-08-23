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    Kadroda ünlü oyuncular var! Kusursuz Kiracı dizisi ne zaman başlayacak?

    FOX TV'nin yeni dizisi Kusursuz Kiracı, bomba gibi kadrosuyla 30 Ağustos Salı günü izleyicileri ekranlara kilitleyecek.
    • 23.08.2022 - 09:04
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    Kadroda ünlü oyuncular var! Kusursuz Kiracı dizisi ne zaman başlayacak?

    Yaz sezonunun sonlarına yaklaşırken, yeni sezonda başlayacak olan diziler de kendini göstermeye başladı.

    Bunlardan biri de Türk dizisi Kusursuz Kiracı oldu. "Kusursuz Kiracı", FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

    MF Yapım imzalı yeni dizisi 'Kusursuz Kiracı'nın yayın tarihi açıklandı.

    Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın, senaristliğini Nermin Yıldırım'ın üstlendiği dizi, ekranlara gelmek için gün sayıyor.

    Dizinin yayın tarihi belli oldu

    Peki, Kusursuz Kiracı dizisi ne zaman başlayacak?

    FOX TV'nin iddialı dizisi Kusursuz Kiracı, 30 Ağustos Salı akşamı ekranda olacak.

    Kadroda hangi oyuncular var?

    Dizide, Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel, Özlem Tokaslan, Ruhi Sarı, Beyti Engin, Deniz Cengiz, Umut Kurt, Nilsu Yılmaz, Rami Narin, Ümmü Putgül, Alptekin Serdengeçti, Şirin Öten, Hasan Şahintürk, Rüçhan Çalışkur ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden başarılı oyuncu rol alacak.

    Kusursuz Kiracı'da Dilan Çiçek Deniz’in hayat verdiği ana karakterin yeni taşındığı apartmandaki gizemli olayları konu alınacak.

    Kadroda ünlü oyuncular var! Kusursuz Kiracı dizisi ne zaman başlayacak? #1

    Kadroda ünlü oyuncular var! Kusursuz Kiracı dizisi ne zaman başlayacak? #2


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