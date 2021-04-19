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    Kağıt Ev dizi oyuncuları ve karakter analizleri

    Yeni dizi Kağıt Ev, merak uyandıran etkileyici senaryosuyla hem sorgulayan hem de sorgulatan çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 15:53
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    Kağıt Ev dizi oyuncuları ve karakter analizleri

    Star Tv ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş'ın yer aldığı Kağıt Ev dizisi heyecanla bekleniyor.

    Seyirciler, dizinin konusu ve karakterilerine dair araştırmalara başladı.

    İşte Kağıt Ev dizi oyuncuları ve karakter analizleri..

    KAĞIT EV DİZİ KONUSU

    Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı 'Suçlu Peşinde' programının yapımcısı Azra İnce'nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin'i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken, bu ihaneti farketmez bile.

    Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre'nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür.

    Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm'ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci'yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de, ailenin büyük oğlu Mert'tir... Çünkü İnci, Mert'in herkesten gizlediği sevgilisidir.

    KAĞIT EV OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    Kağıt Ev dizi oyuncuları ve karakter analizleri #1

    CİHAN FIRTINA

    Evli 3 çocuk sahibidir. Çocuklarına düşkün bir babadır.  Çok iyi bir konuşmacı ve tam bir kitap kurdudur. Kıvrak zekâsı ile herkesi kendisine hayran bırakır. Hisleri çok kuvvetlidir. Emniyet Olay Yeri ekibinin gönüllü yardımcısıdır. Hukuk fakültesinde yeni profesör olan başarılı bir akademisyendir.

    Kağıt Ev dizi oyuncuları ve karakter analizleri #2

    AYLİN FIRTINA

    Hırslı, tutkulu, kendine güvenen kariyer sahibi,  3 çocuk annesi, güzel bir kadındır.
    Hayatının her alanının mükemmel olmasını ister, giyimi kuşamı, evindeki detayları, çocukların eğitimi, arkadaşlıkları, kocasının konumu, gücü hepsi onun istediği gibi olmalıdır.  Üstelik her şeye yetişir. İçinde bulunduğu mükemmel tablonun mimarı ve ressamıdır.

    Kağıt Ev dizi oyuncuları ve karakter analizleri #3

    AZRA İNCE

    Çok güzel, bir o kadar da hırslı ve tutkuludur. Psikolog ve aynı zamanda bir  haber kanalında kendi adını taşıyan bir programda sunuculuk yapmaktadır. Takıntılıdır, bir şeyi kafasına sokarsa mutlaka elde eder. Cihan’ı bir konferansta dinlerken ilk kez görür ve programına çıkarır, sonra da sürekli konuğu olur.

    Kağıt Ev dizi oyuncuları ve karakter analizleri #4

    CEMRE FIRTINA

    Sağı solu belli olmayan, bir an çok neşeliyken kısa bir süre sonra agresif birine dönüşebilen, bazen de ağır depresyona giren bir kızdır. Aslında çok zekidir ama zekasını yıkıcı bir biçimde çevreye zarar vermek için kullanır. Ailenin ortanca çocuğudur. Babasına aşırı düşkündür ve kimseyle paylaşmak istemez.

    Kağıt Ev dizi oyuncuları ve karakter analizleri #5

    MERT FIRTINA

    Yakışıklı, başarılı, güzel ruhlu bir delikanlıdır. Fırtına ailesinin büyük oğlu, mühendislik son sınıf öğrencisidir. Çok küçük şeylerden mutlu olabilen Mert; ailesi ve arkadaşlarıyla çok güzel ilişki içindedir

    Kağıt Ev dizi oyuncuları ve karakter analizleri #6

    BÜLENT IŞIK

    Bekar, karizmatik, yakışıklı ve çapkındır. Polis akademisinden mezun olduktan sonra hukuk fakültesinde master yaparken Cihan ile tanışır, yakın arkadaş olurlar.

    İşinde çok başarılıdır, teşkilatta hızlı yükselmiş İnterpol’de görev almış pek çok uluslararası operasyonu başarı ile yürütmüştür.

     

    Kağıt Ev dizi oyuncuları ve karakter analizleri #7

    ÇETİN YILMAZ

    Liseyi terk etmiş, askerden geldikten sonra da bir türlü iyi bir iş bulamayan, gelecek korkularını öfkeyle kapatmaya çalışan bir gençtir. İnci’nin ağabeyi. İnci’nin iyi bir üniversitede okumasından rahatsızdır çünkü içten içe bu durumu kıskanmaktadır.

    Kağıt Ev dizi oyuncuları ve karakter analizleri #8

    GÜLSÜM YILMAZ

    Vicdanlı, iyi yürekli ve çalışkandır. Fırtına ailesinin emektar yardımcısı; eli çok lezzetli, titiz, vefakar bir kadın ve bir annedir.. Kendisi okuyamamış olduğu için tek umudu kızı İnci’dir.

    Kağıt Ev dizi oyuncuları ve karakter analizleri #9

    HALİL YILMAZ

    Geri kafalı ve tembel bir adamdır. İnci’nin babası, Gülsüm’ün de kocasıdır. Şoförlük yaptığı firmada alkollü araba kullanıp kaza yapınca işten atılmış, yarı yatalak kalmış ve bir daha da düzgün işi olmamıştır.

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