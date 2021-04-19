Yeni dizi Kağıt Ev, merak uyandıran etkileyici senaryosuyla hem sorgulayan hem de sorgulatan çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Star Tv ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş'ın yer aldığı Kağıt Ev dizisi heyecanla bekleniyor.

Seyirciler, dizinin konusu ve karakterilerine dair araştırmalara başladı.

İşte Kağıt Ev dizi oyuncuları ve karakter analizleri..

KAĞIT EV DİZİ KONUSU

Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı 'Suçlu Peşinde' programının yapımcısı Azra İnce'nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin'i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken, bu ihaneti farketmez bile.

Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre'nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür.

Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm'ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci'yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de, ailenin büyük oğlu Mert'tir... Çünkü İnci, Mert'in herkesten gizlediği sevgilisidir.

KAĞIT EV OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

CİHAN FIRTINA

Evli 3 çocuk sahibidir. Çocuklarına düşkün bir babadır. Çok iyi bir konuşmacı ve tam bir kitap kurdudur. Kıvrak zekâsı ile herkesi kendisine hayran bırakır. Hisleri çok kuvvetlidir. Emniyet Olay Yeri ekibinin gönüllü yardımcısıdır. Hukuk fakültesinde yeni profesör olan başarılı bir akademisyendir.

AYLİN FIRTINA

Hırslı, tutkulu, kendine güvenen kariyer sahibi, 3 çocuk annesi, güzel bir kadındır.

Hayatının her alanının mükemmel olmasını ister, giyimi kuşamı, evindeki detayları, çocukların eğitimi, arkadaşlıkları, kocasının konumu, gücü hepsi onun istediği gibi olmalıdır. Üstelik her şeye yetişir. İçinde bulunduğu mükemmel tablonun mimarı ve ressamıdır.

AZRA İNCE

Çok güzel, bir o kadar da hırslı ve tutkuludur. Psikolog ve aynı zamanda bir haber kanalında kendi adını taşıyan bir programda sunuculuk yapmaktadır. Takıntılıdır, bir şeyi kafasına sokarsa mutlaka elde eder. Cihan’ı bir konferansta dinlerken ilk kez görür ve programına çıkarır, sonra da sürekli konuğu olur.

CEMRE FIRTINA

Sağı solu belli olmayan, bir an çok neşeliyken kısa bir süre sonra agresif birine dönüşebilen, bazen de ağır depresyona giren bir kızdır. Aslında çok zekidir ama zekasını yıkıcı bir biçimde çevreye zarar vermek için kullanır. Ailenin ortanca çocuğudur. Babasına aşırı düşkündür ve kimseyle paylaşmak istemez.

MERT FIRTINA

Yakışıklı, başarılı, güzel ruhlu bir delikanlıdır. Fırtına ailesinin büyük oğlu, mühendislik son sınıf öğrencisidir. Çok küçük şeylerden mutlu olabilen Mert; ailesi ve arkadaşlarıyla çok güzel ilişki içindedir

BÜLENT IŞIK

Bekar, karizmatik, yakışıklı ve çapkındır. Polis akademisinden mezun olduktan sonra hukuk fakültesinde master yaparken Cihan ile tanışır, yakın arkadaş olurlar.

İşinde çok başarılıdır, teşkilatta hızlı yükselmiş İnterpol’de görev almış pek çok uluslararası operasyonu başarı ile yürütmüştür.

ÇETİN YILMAZ

Liseyi terk etmiş, askerden geldikten sonra da bir türlü iyi bir iş bulamayan, gelecek korkularını öfkeyle kapatmaya çalışan bir gençtir. İnci’nin ağabeyi. İnci’nin iyi bir üniversitede okumasından rahatsızdır çünkü içten içe bu durumu kıskanmaktadır.

GÜLSÜM YILMAZ

Vicdanlı, iyi yürekli ve çalışkandır. Fırtına ailesinin emektar yardımcısı; eli çok lezzetli, titiz, vefakar bir kadın ve bir annedir.. Kendisi okuyamamış olduğu için tek umudu kızı İnci’dir.

HALİL YILMAZ

Geri kafalı ve tembel bir adamdır. İnci’nin babası, Gülsüm’ün de kocasıdır. Şoförlük yaptığı firmada alkollü araba kullanıp kaza yapınca işten atılmış, yarı yatalak kalmış ve bir daha da düzgün işi olmamıştır.