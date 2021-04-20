Kağıt Ev dizisi nerede çekiliyor? Evin sahibi ünlü isim belli oldu..

Kağıt Ev dizisi nerede çekiliyor? Evin sahibi ünlü isim belli oldu..

İlk bölümüyle ekranlarda yer alan Kağıt Ev dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla seyircilerin gündeminde yer alıyor. Fırtına ailesinin yaşadığı ev ise merak konusu oldu. Peki Kağıt Ev nerede çekiliyor?

Başrollerinde sevilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ile Tuvana Türkay’ın yer aldığı Kağıt Ev dizisi 1. bölümü ile 19 Nisan Pazartesi akşamında saat 20.00’da Star TV ekranlarında izleyenlerinin karşısına çıktı.

Oyuncu kadrosu kadar sürükleyici hikayesi ile de ilgi çekmeye aday olan Kağıt Ev dizisindeki en ince detay ise gözlerden kaçmadı.

İlk bölümünde korkunç bir cinayete ait ayrıntıların yer aldığı dizide genç oyuncu Helin Kandemir’in Cemre karakteriyle çiftin kızlarını oynadığı dizide, bir kadın cesedini gömmeye çalışan ailenin hikayesi şimdiden ilgi çekti.

Seyirciler, Kağıt Ev dizisinin çekildiği yeri araştırmaya başladı. Peki Kağıt Ev nerede, hangi ilde, hangi semtte çekiliyor? Kağıt Ev dizisindeki ev kimin? İşte detaylar..

KAĞIT EV NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kağıt Ev dizisi nerede çekildiği ile gündemde yer alıyor.

Dizide Cihan ile Aylin Fırtına çiftinin oğulları Mert, büyük kızları Cemre ve küçük kızları Melisa ile yaşadıkları o evin İstanbul’un Reşadiye semtinde bulunan ve İstanbul'un ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olan siyasetçi Bedrettin Dalan’a ait olduğu öğrenildi.