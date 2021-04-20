Kağıt Ev dizisi ve La Casa De Papel bağlantısı nedir? Şaşırtan detay ortaya çıktı..

Ekranların yeni dizisi Kağıt Ev, ilk bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Kağıt Ev isimli kitaptan uyarlama olan dizinin La Casa De Papel dizisiyle ortak bir özelliği ortaya çıktı..

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan Nur Fettahoğlu ve Erdal Beşikçioğlu gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Kağıt Ev dizisi seyirciden ilgi görmeyi başardı.

Arjantinli yazar Carlos Maria Dominguez’in Kağıt Ev isimli kitabından uyarlama olduğu ortaya çıkan dizinin nasıl biteceği de merak ediliyor.

Kağıt Ev ve La Casa De Papel bağlantısı nedir? İşte detaylar..

KAĞIT EV DİZİSİ VE LA CASA DE PAPEL BAĞLANTISI NEDİR?

Seyircilerin dikkatinden kaçmayan bu detaylar, La Casa De Papel ile Kağıt Ev arasındaki ortak noktayı ortaya çıkardı.

Kağıt Ev dizisi Carlos Maria Dominguez'in Kağıt Ev kitabından uyarlanmıştır. Kağıt Ev romanının orijinal ismi ise La Casa De Papeldir.

Kitap okumayı yaşam biçimi, neredeyse takıntı haline getirmiş bir insanın anlatıldığı roman, ilginç hikayesiyle de dikkat çekiyor.

KAĞIT EV KİTAP KONUSU

Arjantinli yazar Carlos Maria Dominguez’in kitabı karakterlerin birinin kitapçıdan şiir kitabı olarak onu okumaya başlaması ile birlikte başlıyor. Ancak bu karakter kitaba başladığı anda bir arabanın altında kalarak hayatını kaybediyor.

Hayatını kaybeden karakter bir profesördür ve kitabın kurbanlarından biri olmuştur. Onun yerine başka bir profesör atanır ve hikayede bundan sonra başlar. Yaşananların gizemini çözmek isteyen meraklı bir kişi ise olayı ve hikayeyi araştırmaya başlar.

Kağıt Ev dizisi ve kitabı arasında çok fazla bir benzerlik yok. Dizi kitaptaki gibi bir profesör ile ailesinin yaşamını anlatıyor olsa bile iki hikayenin ilerleyişi farklı. Bu yüzden dizi ile kitabın bitişinin farklı olacağı düşünülüyor.