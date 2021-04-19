Kağıt Ev'in Cemre'si Helin Kandemir kimdir? Helin Kandemir hakkında bilgiler..

Pazartesi günlerinin yeni dizisi Kağıt Ev'deki Cemre rolüyle seyircinin beğenisini kazanan Helin Kandemir kimdir araştırılıyor. İşte Helin Kandemir hakkında merak edilen bilgiler..

Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş’ın başrollerini paylaştığı “Kağıt Ev”, ilk bölümüyle 19 Nisan Pazartesi başlıyor.

Kağıt Ev dizisinin tanıtım fragmanında karşımıza çıkan ve "Ben öldürdüm, babamın sevgilisiydi onu bizden alacaktı" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Cemre karakteri seyircinin merak konusu oldu.

Mükemmel ailenin mahvolan hayatını konu alan dizide Fırtına çiftinin büyük kızları Cemre karakterini canlandıran Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? araştırılıyor.

İşte Kağıt Ev'in Cemre'si Helin Kandemir hakkında bilgiler..

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 yılında doğmuştur. Reklam, sinema ve dizi oyuncusudur.

İlk profesyonel oyunculuk deneyimini 2013 yılında Ötesiz İnsanlar’da oynayarak kazanmıştır. Daha sonra Bitmeyen Hikaye, Kollama, İsimsizler adlı yapımlarda rol almıştır. Bu dizide Pelin Akıncı karakterini oynamıştır. Minik yıldız Helin Kandemir oyunculuğun yanı sıra reklam filmlerinde de rol almıştır. Yörem Sucuk ve Yörem Zeytin oynadığı reklamlardan bazılarıdır.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Helin Kandemir, 2018 yılında ekranlara gelen Bir Damla Gözyaşı dizisinde Elif Yürekli karakterini canlandırdı. Aynı yıl Hakan: Muhafız dizisinde sonra, 2020’de ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Kibrit rolünde oynadı.

Son olarak yeni başlayacak “Kağıt Ev” dizisinin kadrosunda yer almaktadır.

HELİN KANDEMİR DİZİ VE FİLMLERİ