Kağıttan Hayatlar çocuk oyuncusu Ali kimdir? Emir Ali Doğrul kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Türk yapımı Netflix filmi Kağıttan Hayatlar, 12 Mart'ta seyircisiyle buluştu. Çocuk karakter Ali'yi canlandıran Emir Ali Doğrul, performansıyla beğenileri topladı. Peki Kağıttan Hayatlar Ali kimdir?

Kağıt toplayarak hayatını kazanmaya çalışan Mehmet'in mücadelesini anlatacak olan Kağıttan Hayatlar filmi 12 Mart tarihinde Netflix platformunda izleyenlerle buluştu.

Baştolde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı film, ilk günlerden büyük ilgi topladı. Ali karakterine hayat veren çocuk oyuncu ise seyircilerin merak konusu oldu.

Küçük yaştaki performansıyla izleyenleri etkileyen Kağıttan Hayatlar'ın Ali'si kimdir? sorusu araştırma konusu oldu.

Filmde, Ali karakterine, Emir Ali Doğrul hayat vermektedir. Peki Emir Ali Doğrul kimdir? İşte Kağıttan Hayatlar Ali hakkında merak edilenler..

KAĞITTAN HAYATLAR ALİ ( EMİR ALİ DOĞRUL) KİMDİR?

Kağıttan Hayatlar filminin çocuk oyuncusu Emir Ali Doğrul 13 Nisan 2011 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Henüz 10 yaşında olan Emir Ali, ilk okul öğrencisidir. İzmir Güzeli Ajansa bağlı olarak çalışan Emir Ali, ilk olarak Ege'nin Hamsisi dizisinde rol almıştır.

Eşrefcan karakteri ile ekranlara gelen Emir Ali Doğrul, performansı sayesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur.

Geleceğin başarılı oyuncularından olması beklenen çocuk oyuncu son olarak Kağıttan Hayatlar filminde izleyenlerin karşısında olacak.

KAĞITTAN HAYATLAR FİLM KONUSU

Mehmet geçimini kağıt toplayarak sağlayan genç bir adamdır. Hayatında ona en çok destek olan kişi ise Tahsin Baba'dır.

8 yaşındaki Ali ile tanıştıktan sonra Mehmet'in hayatında bir takım değişiklikler olmaktadır.

Ali'yi ailesi ile kavuşturmak isteyen Mehmet, onunla duygusal bir bağ kuracaktır.

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİ OYUNCU KADROSU

Filmin oyuncu kadrosu şöyle: