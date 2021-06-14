Kahraman Babam'ın Uğur'u Görkem Sevindik kimdir? Görkem Sevindik'in biyografisi

Ekranların yeni dizisi Kahraman Babam'ın başrol karakteri Uğur'u canlandıran Görkem Sevindik kimdir araştırılıyor. İşte Görkem Sevindik'in hayatı ve biyografisi...

‘Kahraman Babam’ dizisi 14 Haziran Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayın dönemine başlıyor.

Dizinin başrolünde ise İtfaiye başçavuşu Uğur rolünde Görkem Sevindik var. 34 yaşındaki Görkem Sevindik bu akşam ‘Kahraman Babam’ dizisi ile ekranlara dönüyor.

İzleyiciler yeni dizi kadar Görkem Sevindik’in hayatını da merak ediyor. Kahraman Babam Uğur kimdir? Görkem Sevindik kaç yaşında, evli mi? İşte Görkem Sevindik hakkında merak edilenler…

KAHRAMAN BABAM UĞUR KARAKTERİ

Unvanı başçavuş olan Uğur; cesur, gözü pek ve merhametli bir itfaiyecidir. En yakın dostu Cem'in kız kardeşi Nilüfer'e aşık olur ve onunla evlenir. Bu evlilikten Ömrüm isimli bir kızları olur.

Bir gün Uğur'un evden çıkmasının ardından yan evde patlak veren yangın onların evine de sıçrar. Nilüfer ile Ömrüm ise alevler arasında mahsur kalır. Ömrüm'ü kurtaran ancak risk sebebinden dolayı Nilüfer için tekrar binaya girmesine izin verilmeyen Uğur'un hayatı yangından sonra tamamen değişir.

En yakın dostu Cem dahil Nilüfer'in ailesinden herkes bu kayıptan Uğur'u sorumlu tutar. Uğur ise bu yangının bir kundaklama sonucu çıktığından emindir, fakat kimse ona inanmaz.

Şimdi Uğur'un hayattaki en büyük arzusu karısını kaybettiği yangının kundakçısını bulmak ve Ömrüm'ü geri almaktır.

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 yılında Adana’da dünyaya geldi. 35 yaşında olan oyuncu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tamamladı. İlk defa ekranlara 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi’nde canlandırdığı Pusat karakteri ile çıktı. Kalbim Seni Seçti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Söz dizilerinde oynadı.

Söz dizisindeki ‘Mücahit’ rolü ile büyük bir hayran kitlesi kazandı. Bu roldeki karakteri 'Keşanlı' olarak da biliniyordu. 2017 ve 2019 yılları arasında bu dizde rol aldı. Bu dizideki rolü ile 2018 yılında Türkiye Gençlik Ödülleri, Ayaklı Gazete Ödülleri ve Medya ve Sanat Ödülleri’nde ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödülünü kazandı. 2014 ise Magazin Gazetecileri Derneği tarafından 'Umut Vaat Eden Oyuncu' seçildi. 2019 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nin 15. İletişim Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Oyuncu seçildi.

2020 yılında Ramo dizisinde ‘Boz’ karakterini canlandırdı. 11 bölüm boyunca bu dizide oynadı. Dizide Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Yiğit Özşener gibi isimlerle beraber rol aldı. 2021 yılında ise Mavera dizisinde 26 bölüm boyunca Sarıl Saltuk karakterine hayat verdi.

Görkem Sevindik, bu akşam yayınlanacak ‘Kahraman Babam’ dizisindeki Uğur rolü ile seyirci ile buluşacak. Dizide Nilay Deniz ve Ushan Çakır ile başrolleri paylaşacak. Bu dizide eşini yangında kaybetmiş bir itfaiye başçavuşunu canlandıracak.

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