Kahvaltıcıya sütyensiz gitti...Mika Raun'un yaşadığı olay şaşkına çevirdi!

TikTok fenomeni olarak tanınan ve estetiklerle bambaşka birine dönüşen Mika Raun, son dönemin modası olan tek düğmeli hırkalardan giyip kahvaltıcıya gitti ve yaşadığı olayı takipçileriyle paylaştı.

Mika Raun gerçek adıyla Mika Can, paylaştığı videolarla son zamanların en çok dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmasıyla ününe ün katan Mika Raun, açıklamaları ve görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Geçtiğimiz aylarda yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Mika Raun'u gören tanıyamıyor.

Kazancını alışverişe ve estetik operasyonlara yatıran Mika Can, son olarak göğüs ve kalça operasyonu oldu.

Mika, şimdilerde pek çok ünlü ismin giydiği tek düğmeli hırkayı giyerek yeni yaptırdığı göğüslerini gözler önüne sermekten çekinmiyor.

Fenomen isim, son olarak kahvaltıcıda yaşadığı bir olayla gündeme geldi.

"Göğüslerimi gösteriyor adama"

Kahvaltıcıya oldukça iddialı bir tarzla giden fenomen orada yaşadıklarını sosyal medyadan anlattı.

Bir kadının kendisine yanaşarak yanındaki adama kendisini gösterdiğini söyleyen Mika Raun "Memelerimi gösteriyor adama... O kadar gerildim ki bana bir şey yapacak diye" diyerek şaşkınlığını paylaştı.