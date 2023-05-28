Kalbinin kazananını açıkladı! Aynur Aydın'dan sandık pozu... Ünlü şarkıcı Aynur Aydın kime oy vereceğini paylaştı, akabinde sandık başında poz verdi.

Şarkıcı Aynur Aydın, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medyada da adından söz ettiriyor.

Almanya'da müzik çalışmalarına başlayan Aynur Aydın, 2011 yılında Türkiye macerasına başladı.

Cesur pozları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Aynur Aydın, seçim paylaşımı da yaptı.

Sandık pozu

37 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tarafını belli etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıklayan Aynur Aydın, oy kullanırken paylaşım yaptı.

Aydın, "İlk oy verenler el kaldırsın" notunu düştü.