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    Kalça dansıyla tanınan Solmaz Çiros'tan inanılmaz değişim! Son halini gören küçük dilini yuttu

    Seda Sayan'ın fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, aldığı kilolarla herkesi şaşırtmıştı. Son halini gören gözlerine inanamıyor. İşte Solmaz Çiros'un inanılmaz değişimi...
    • 16.10.2022 - 14:17
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    Kalça dansıyla tanınan Solmaz Çiros'tan inanılmaz değişim! Son halini gören küçük dilini yuttu

    Seda Sayan ve Uğur Yılmaz'ın sunduğu, bir dönem Show TV'de yayınlanan Evleneceksen Gel programı, adaylarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Evlilik programlarının yayından kaldırılmasının ardından, programda ismini duyuran bazı gelin ve damat adayları sık sık adından söz ettiriyor.

    Bunlardan birisi de Solmaz Çiros oldu. Evleneceksen Gel programında boy gösteren Solmaz Çiros, yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi.

    O dönemlerde programda yaşadığı aşkın yanı sıra, canlı yayındaki kalça danslarıyla ününe ün katmıştı.

    Danslarına kaldığı yerden devam eden Solmaz Çiros, şimdilerde mekanlarda ve düğünlerde dans ediyor. Kalça danslarını sosyal medya hesabından yayınlıyor.

    Özellikle birkaç sene içerisinde çok fazla kilo alan Solmaz Çiros'un kilolarıyla başı büyük dertteydi. Ünlü isim son halini paylaştı.

    Son halini gören tanıyamıyor

    Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, kalça danslarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yine bir düğünde dans ettiği hallerini paylaşan Çiros'un son hali dikkat çekti. İşte Solmaz Çiros'un son hali...

    Kalça dansıyla tanınan Solmaz Çiros tan inanılmaz değişim! Son halini gören küçük dilini yuttu #1

    Aldığı kilolarla büyük eleştirilere maruz kalan Solmaz Çiros'un kilo verdiği gözlerden kaçmadı. Ancak dikkat çeken farklı bir detay vardı.

    Kalça dansıyla tanınan Solmaz Çiros tan inanılmaz değişim! Son halini gören küçük dilini yuttu #2

    Fenomen isim, son dönemlerde estetiğin dozunu da kaçırdı. Dudaklarına dolgu yaptıran Solmaz Çiros'un son hali herkesi şaşkına çevirdi. Birçok kullanıcıdan olumsuz yorumlar geldi.

    Kalça dansıyla tanınan Solmaz Çiros tan inanılmaz değişim! Son halini gören küçük dilini yuttu #3


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