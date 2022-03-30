Kalça dansıyla ünlenen gelin adayı Solmaz Çiros'dan transparan poz! 'Kadın dediğin...'

Seda Sayan'ın sunduğu evlilik programı Evleneceksen Gel'de yaptığı roman danslarıyla adını duyuran Solmaz Çiros, aldığı kilolarla görenleri şaşırttı.

Bir dönemin meşhur güngüz kuşağı programlarından sunuculuğunu Seda Sayan'ın üstlendiği Evleneceksen Gel, yarışmacılarıyla dikkat çekmşti.

Programda roman havası ve kalça dansıyla ile adından söz ettiren Solmaz Çiros, evlilik programlarının yayından kaldırılmasıyla ekrandan uzak kalmıştı.

Dansları kadar Kaan Güvenilir ile yaşadığı ilişki ile de oldukça beğenilen ve hayran kitlesini her geçen gün arttıran Solmaz, bu popülerliğini oyuncu olarak kullanmış ve Kaan ile birlikte bir dizide rol almaya başlamıştır.

24 yaşındaki roman kızı Solmaz Çiros, dansları ve yine Kaan ile olan aşkını konu olan TV8 dizisi Aşk-ı Roman'da Kaan Güvenilir ile birlikte baş rolü paylaşmıştır.

Sosyal medyada fenomen olan Solmaz Çiros, şimdilerde hayatını paylaşmaya devam ediyor.

YANDAN DEKOLTE VERDİ

Paylaşımları dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 25 yaşındaki Solmaz Çiros, son haliyle görenleri şaşırtıyor.

Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros, adeta evrim geçirdi.

Hem kilo alan hem de dudak dolgusu yaptıran Solmaz Çiros'un son halini gören takipçileri, tanıyamadı.

Transparan yeşil elbisesiyle cesur pozlarını paylaşan Çiros, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.