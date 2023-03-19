Kalça dansıyla ünlenmişti! Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un son haline bakın: "Yazık etmiş kendine" İzdivaç programında kalça dansıyla tanınan fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, bu kez estetikleriyle gündeme geldi. Çenesi, burnu ve dudak dolgusuyla bambaşka birine dönüşen Solmaz'ı gören tanıyamıyor. İşte Solmaz Çiros'un son hali...

26 yaşındaki Solmaz Çiros, Seda Sayan’ın sunuculuğunu üstlendiği Evleneceksen Gel programında gelin adayı olarak adını duyurdu.

Programda sergilediği kalça dansıyla gündeme gelen Solmaz Çiros, sonrasında aldığı kilolarla adından söz ettirdi.

İzmirli Roman kızı Solmaz Çiros, 18 yaşında Türkiye’nin gündemini sallamıştı. O dönem kendi gibi popüler olan damat adayı Kaan ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geldi.

Programın ardından Aşk-ı Roman adlı dizide kısa bir süre oynayan Solmaz Çiros, Seda Sayan’ın bir klibinde yer aldı.

Şimdilerde düğün ve organizasyonlarda dans gösterisi yapan Solmaz Çiros, bu kez yaptırdığı estetiklerle gündeme geldi.

Çene ve burun estetiği, dudak dolgusu yaptırdığı söylenen Solmaz Çiros’un son halini gören gözlerine inanamadı. Sosyal medya ikiye bölündü.

Solmaz Çiros tanınmaz halde!

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un son halini gören tanıyamıyor. Sosyal medyada ünlü isme yorumlar yağıyor.

Fenomen ismin son paylaşımına, “Solmaz çeneği uzatmış”, “Önceki hali daha güzeldi”, “Burnun hiç olmamış”, “Hiç yakışmamış, yazık etmişsin” gibi yorumlar geldi.