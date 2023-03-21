Kalp krizi haberiyle sevenlerini korkutmuştu! Ünlü şarkıcı Gökhan Özen'in son halini görenler inanamadı Bir dönemin unutulmaz şarkıcılarından olan ve 2000'li yılların başında Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın, Civciv, Dayanamam gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı Gökhan Özen, geçtiğimiz haftalarda kalp krizi haberiyle sevenlerini korkutmuştu. Ünlü sanatçının son halini görenler ise inanamadı.

2000'li yılların sevilen isimlerinden olan ve hareketli şarkılarıyla akıllarda yer tutan genç kızların sevgilisi Gökhan Özen, yayınladığı parçaları sonrası uzun süre ortalıkta gözükmemiş ve adeta sırra kadem basmıştı.

Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın ve Dayanamam gibi şarkılarıyla bilinen ünlü isim Kıbrıs'ta jet ski ile açılmasının ardından kaybolması haberiyle gündemi sallamıştı. Gökhan Özen ve arkadaşı Serkan Kula'nın denizden tam 13.5 açıktaki uluslararası sularda bulunduğu bilinmekteydi.

Gökhan Özen'in son halini görenler inanamadı

Sessiz şekilde Türkiye'yi terk eden Gökhan Özen'in 7 senedir Los Angeles'ta ikamet ettiği biliniyor. Takipçilerine ''Sükunet ve huzur içinde hayatımı şekillendiriyorum, sessizliğim kimseyi endişelendirmesin'' şeklinde konuşan ünlü isimden geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirdiği haberi gelmişti. Sonrasında durumunun iyi olduğu öğrenilen ünlü isim, bu kez son haliyle gündem oldu.

42 yaşında olduğu bilinen ünlü sanatçının son halini görenler Özen'e "Maşallah", "Hala genç duruyor" demekten kendini alamadı.

İşte Gökhan Özen'in son hali...